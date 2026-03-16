Provincia di Chieti, il presidente Menna confermato alla guida dell’ente

Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato confermato alla guida dell’ente nelle elezioni che si sono svolte ieri. A lui sono andati 51.142 voti complessivi, a Di Nardo 38.751. Nel dettaglio il voto delle…