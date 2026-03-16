Provincia di Chieti, il presidente Menna confermato alla guida dell’ente

Il presidente uscente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, è stato confermato alla guida dell’ente nelle elezioni che si sono svolte ieri. A lui sono andati 51.142 voti complessivi, a Di Nardo 38.751.
Nel dettaglio il voto delle singole fasce:
centri con popolazione fino a 3.000 abitanti (scheda azzurra, valore voto ponderato 24): 685 votanti su 861 aventi diritto, Menna 378 (pari a 9.072 voti), Di Nardo 293 (pari a 7.032 voti), bianche 13, nulle 2;
centri con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti (scheda arancione, valore voto ponderato 82): 141 votanti su 156 aventi diritto, Menna 63 (pari a 5.166 voti), Di Nardo 75 (pari a 6.150 voti), bianche 1, nulle 2;
centri con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti (scheda grigia, valore voto ponderato 127): 63 votanti su 65 aventi diritto, Menna 29 (pari a 3.683 voti), Di Nardo 31 (pari a 3.937 voti), bianche 2, nulle 1;
centri con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti (scheda rossa, valore voto ponderato 290): 82 votanti su 85 aventi diritto, Menna 42 (pari a 12.180 voti), Di Nardo 39 (pari a 11.310 voti), bianche 1, nulle 0.
centri con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti (scheda verde, valore voto ponderato 397): 82 votanti su 83 aventi diritto, Menna 53 (pari a 21.041 voti), Di Nardo 26 (pari a 10.322 voti), bianche 3, nulle 0.
La proclamazione si terrà alle 17.30 di oggi nella sala consiliare della Provincia di Chieti.