Giovane disperso in ambiente impervio, rintracciato in poche ore dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato poco dopo le 18 di ieri pomeriggio dalla Centrale 118 per la ricerca in ambiente impervio di un ragazzo di venti anni che si era allontanato da…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato poco dopo le 18 di ieri pomeriggio dalla Centrale 118 per la ricerca in ambiente impervio di un ragazzo di venti anni che si era allontanato da casa nell’area boschiva adiacente la propria abitazione nel Comune di Cantalupo senza fare rientro.

La squadra di pronto intervento del CNSAS si è portata immediatamente sul posto dove nel frattempo erano giunti i Carabinieri di Isernia ed una postazione territoriale del 118. Fortunatamente in breve tempo il ragazzo è stato individuato e l’intervento si è concluso poco dopo le 19.

L’istituzione della Centrale NUE 112 ha garantito la corretta gestione della chiamata di intervento con l’attivazione del 118 e quindi, del Soccorso Alpino, per un intervento a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente impervio.