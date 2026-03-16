Provincia, Menna rieletto: «Premiato il lavoro svolto negli ultimi quattro anni»

«Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro – di ogni credo politico – che mi hanno dato fiducia per questo secondo mandato. La stima che mi è stata accordata rappresenta per me non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità verso l’intero territorio provinciale».

Le prime dichiarazioni del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, appena rieletto alla guida dell’ente teatino. «E’ un risultato ampio, con oltre 12.000 voti di scarto, che premia il lavoro svolto negli ultimi quattro anni all’insegna della collaborazione istituzionale e del dialogo tra i diversi livelli amministrativi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Provincia di Chieti come punto di riferimento per i Comuni e per le comunità locali».

«Ringrazio Angelo Di Nardo per essere stato un competitor leale e per aver condotto una campagna elettorale all’insegna della correttezza; non era un dato scontato, soprattutto di questi tempi. – aggiunge Menna – Continueremo a lavorare con impegno e senso delle istituzioni per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio: dal miglioramento delle infrastrutture e della viabilità alla sicurezza degli edifici scolastici, fino al sostegno allo sviluppo e alla coesione delle nostre comunità. Il mio faro sarà sempre lo spirito di servizio, per un’azione amministrativa concreta e condivisa nell’interesse dell’intera provincia di Chieti».