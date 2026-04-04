Provinciali chiuse per frane e dissesto, l’isolamento e le chiacchiere dei politici

«II problema grosso adesso sono le provinciali chiuse, la conta dei danni si farà tra qualche settimana. Ma il problema ora è l'isolamento territoriale», spiega Francesco Bottone, giornalista e cronista locale, residente a Schiavi di Abruzzo, in provincia…

«II problema grosso adesso sono le provinciali chiuse, la conta dei danni si farà tra qualche settimana. Ma il problema ora è l’isolamento territoriale», spiega Francesco Bottone, giornalista e cronista locale, residente a Schiavi di Abruzzo, in provincia di Chieti, uno dei paesi colpiti dall’ondata di neve e maltempo degli ultimi giorni.

«Allo stato attuale di viabilità, un’ambulanza impiega quaranta minuti ad arrivare, poi impiega un’altra ora e mezza ad arrivare a Vasto all’ospedale: si fa in tempo a morire un paio di volte nel frattempo».

L’INTERVISTA QUI

https://www.localteam.it/video/schiavi-dabruzzo-cronista-locale-il-problema–lisolamento-1775304281594?fbclid=IwY2xjawQ-JLlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpTzV4WnhTVE0yR1h2M0xpc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHogdCnMQ4UaEmT03ILO7agWo0bLiYfaoYxHzBTxGL-ylZ5Q4CaMsM-4Ur2n2_aem_DJuPkFKesorvWnZ4nDRKsQ