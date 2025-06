Quattro ore in attesa di un medico, Taglieri: «Il diritto alle cure deve essere garantito con atti concreti nell’Alto Vastese»

«È inaccettabile che nelle zone dell’Alto Vastese non ci sia neanche la possibilità di constatare un decesso a causa della carenza di medici. Queste notizie, che mai vorremmo leggere, sono la prova di quanto la cattiva gestione della sanità pubblica, per tanti cittadini soprattutto delle aree interne dell’Abruzzo, si traduca in disservizi che ledono la dignità umana anche in punto di morte».

Primo da destra Francesco Taglieri nei giorni scorsi a Castiglione Messer Marino

Ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale Francesco Taglieri, commentando la notizia diffusa dal giornale locale L’Eco Alto Molise, in merito alla mancanza di un medico che certifichi il decesso di un ospite della residenza assistenziale per anziani di San Giovanni Lipioni.

«Non ce ne facciamo niente delle solite rassicurazioni di direzione Asl e della maggioranza di centrodestra, che continua a fare passerelle con promesse a cui non seguono mai azioni concrete. – continua Taglieri, che solo nei giorni scorsi è stato a Castiglione Messer Marino per il problema della demedicalizzazione del 118 – Qui servono soluzioni fattibili e veloci per garantire medici di base e per garantire una rete di emergenza-urgenza con ambulanze medicalizzate».

«Solo due settimane fa abbiamo denunciato, insieme ai sindaci del territorio, la carenza di medici di base e le criticità legate alla mancanza di ambulanze medicalizzate. – aggiunge il consigliere regionale – Due servizi di medicina territoriale indispensabili in quei comuni in cui, per raggiungere il primo ospedale utile, possono volerci anche 60 minuti».

«I nuovi tagli annunciati in questi giorni da Marsilio, per coprire i disavanzi milionari delle Asl, mettono a rischio l’intera rete di emergenza-urgenza. L’Alto Vastese è caratterizzato da cittadini resilienti e coraggiosi, ma il coraggio non basta: il diritto alle cure deve essere garantito con atti concreti, programmazione adeguata e una gestione efficiente delle risorse» chiude Taglieri.