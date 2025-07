Raccolta illegale di ricci di mare, due subacquei multati dalla Finanza: tremila euro di sanzione

Nell’ambito dei servizi di “Polizia Economica-Finanziaria e del Mare”, la componente navale della Guardia di Finanza di Pescara ha condotto con successo un’altra operazione finalizzata a contrastare il fenomeno della pesca illegale lungo la fascia costiera regionale. L’intervento si inserisce in una serie di operazioni congiunte “mare/terra” destinate a garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, soprattutto in una regione ricca di biodiversità marina come quella abruzzese.

Nelle prime ore del 15 luglio, all’interno del porto di Vasto (CH), l’equipaggio della vedetta “V.815” ha individuato e fermato due subacquei intenti alla raccolta di ricci di mare con l’ausilio di autorespiratori, torce subacquee e rastrelli, in spregio alle normative della pesca, dell’ambiente e della sicurezza della navigazione. I due soggetti provenienti da una regione limitrofa, dove per motivi di ripopolamento la cattura di tale specie è stata completamente vietata, sono stati sanzionati con la pena pecuniaria di € 3.000 e le attrezzature da pesca subacquea utilizzate sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

La componente aeronavale del Corpo costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.