Raduno dell’Alfa Club Molise, sfilano anche le autoradio dei Carabinieri

Nella giornata di domenica, in occasione del raduno organizzato dall’Alfa Club Molise di Isernia non poteva mancare l’Arma dei Carabinieri, a ricordare nell’occasione e nella splendida cornice isernina lo storico legame tra la Benemerita e il marchio Alfa Romeo.

Per l’occasione una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Isernia, dotata di Alfa Romeo Giulia, si è unita ai tanti modelli storici del marchio, ed alla partenza del corteo, ha scortato la colonna per il centro cittadino, sino all’uscita della città pentra.

L’alfa Romeo in particolare, unitamente ad altre case automobilistiche sia italiane che estere, fornisce alle Sezioni Radiomobili dell’Arma dei Carabinieri autovetture affidabili e veloci, come in ultimo la “Giulia” e la “Tonale”, indispensabili per l’espletamento del servizio istituzionale cui sono quotidianamente chiamate ad adempiere a tutela della collettività. Proprio grazie alle Sezioni Radiomobili, viene assicurato il pronto intervento 24 ore su 24 per garantire sicurezza e rispondere a tutte le esigenze dei cittadini tramite il numero di emergenza 112.