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lunedì 23 Marzo 2026
Ultim'ora "Raffaele Nogaro: 90 anni di radicale mitezza", il Centro Studi Alto Molise presenta il libro di Tanzarella
Cultura

“Raffaele Nogaro: 90 anni di radicale mitezza”, il Centro Studi Alto Molise presenta il libro di Tanzarella

Sabato 28 marzo, alle ore 18, la sala consiliare di Palazzo San Francesco ospiterà la presentazione del volume “Raffaele Nogaro. 90 anni di radicale mitezza”, curato da Sergio Tanzarella. A dialogare con l’autore sarà don Settimio Luciano, preside…

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Sabato 28 marzo, alle ore 18, la sala consiliare di Palazzo San Francesco ospiterà la presentazione del volume “Raffaele Nogaro. 90 anni di radicale mitezza”, curato da Sergio Tanzarella.

A dialogare con l’autore sarà don Settimio Luciano, preside dell’Istituto Teologico Abruzzo-Molise (ITAM) di Chieti. L’incontro sarà preceduto dai saluti della presidente del Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale”, Ida Cimmino e del vice-sindaco del Comune di Agnone, Giovanni Amedeo Di Nucci.

Il volume ripercorre la figura di Raffaele Nogaro, vescovo che ha scelto il Mezzogiorno come orizzonte definitivo del proprio impegno pastorale e civile. Attraverso una testimonianza segnata da coerenza e radicalità, Nogaro ha affrontato temi cruciali come la giustizia sociale, la legalità, la pace e la difesa degli ultimi, opponendosi con fermezza alle logiche del potere e del malaffare.

Dalle pagine emerge una visione di Chiesa profondamente legata al Vangelo e alle beatitudini, attenta ai più fragili — migranti, emarginati, vittime delle ingiustizie — e orientata verso un ideale di povertà, solidarietà e responsabilità collettiva.

Un appuntamento che si inserisce nel solco delle iniziative culturali del territorio, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su temi di forte attualità.

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agnone centro studi sergio tanzarella

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