Maratona di Roma: l’agnonese Giampiero Carosella trionfa tra gli Over 45

Primo nella categoria over 45 e 51esimo nella classifica generale: è lo straordinario risultato ottenuto alla 31esima Maratona di Roma dal molisano Giampiero Carosella.
Con un tempo di 2 ore, 36 minuti e 8 secondi, l’atleta agnonese — che gareggia con la società abruzzese ASD “Vini Fantini” — ha migliorato il suo personale di ben quattro minuti rispetto all’edizione precedente, confermandosi tra i protagonisti della competizione capitolina.
A fine gara, visibilmente emozionato, Carosella ha dedicato il risultato alle persone più care: «Questo traguardo è per mia mamma Clara, che purtroppo non c’è più, e per mia sorella Gemma, che mi sostiene sempre».
La gara ha visto 36.000 iscritti provenienti da 166 Paesi. A vincere la competizione il keniano Asbel Rutto con un tempo di 2h 06′ 32”.