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lunedì 23 Marzo 2026
Ultim'ora Maratona di Roma: l'agnonese Giampiero Carosella trionfa tra gli Over 45
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Maratona di Roma: l’agnonese Giampiero Carosella trionfa tra gli Over 45

Primo nella categoria over 45 e 51esimo nella classifica generale: è lo straordinario risultato ottenuto alla 31esima Maratona di Roma dal molisano Giampiero Carosella. Con un tempo di 2 ore, 36 minuti e 8 secondi, l'atleta agnonese —…

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Primo nella categoria over 45 e 51esimo nella classifica generale: è lo straordinario risultato ottenuto alla 31esima Maratona di Roma dal molisano Giampiero Carosella.

Con un tempo di 2 ore, 36 minuti e 8 secondi, l’atleta agnonese — che gareggia con la società abruzzese ASD “Vini Fantini” — ha migliorato il suo personale di ben quattro minuti rispetto all’edizione precedente, confermandosi tra i protagonisti della competizione capitolina.

A fine gara, visibilmente emozionato, Carosella ha dedicato il risultato alle persone più care: «Questo traguardo è per mia mamma Clara, che purtroppo non c’è più, e per mia sorella Gemma, che mi sostiene sempre».

La gara ha visto 36.000 iscritti provenienti da 166 Paesi. A vincere la competizione il keniano Asbel Rutto con un tempo di 2h 06′ 32”.  

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