Maratona di Roma: l’agnonese Giampiero Carosella trionfa tra gli Over 45

Primo nella categoria over 45 e 51esimo nella classifica generale: è lo straordinario risultato ottenuto alla 31esima Maratona di Roma dal molisano Giampiero Carosella. Con un tempo di 2 ore, 36 minuti e 8 secondi, l'atleta agnonese —…