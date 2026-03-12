Rami pericolanti minacciano la sede stradale, numerosi interventi dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso sono state impegnate in interventi per rami pericolanti.
Una squadra della sede centrale è stata impegnata in agro di Casalciprano sulla SS 647, mentre una squadra del Distaccamento di Termoli interveniva sulla SP 51 all’angolo con contrada Demanio Spugne.
Il personale dei Vigili del Fuoco provvedeva a eliminare le parti in imminente rischio di caduta con l’ausilio dell’autoscala.
In quest’ultimo intervento per consentire le operazioni di rimozione si rendeva necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale interessato. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione di Termoli.