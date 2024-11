Rapporti tra Abruzzo e Ucraina: il presidente Marsilio riceve l’ambasciatore Yaroslav Melnyk

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi l’Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, in visita di cortesia a L’Aquila. Durante l’incontro sono state esaminate le possibilità di collaborazione in diversi settori strategici, tra cui sviluppo economico, cultura e scambi formativi, con l’obiettivo di promuovere un dialogo attivo e costruttivo tra l’Abruzzo e le regioni ucraine, con un’attenzione particolare al contesto delicato e complesso che il Paese sta vivendo a causa del conflitto in corso.

“Siamo onorati di poter rafforzare i rapporti tra Abruzzo e Ucraina in un momento così critico – ha dichiarato Marsilio – Il nostro impegno è volto a promuovere un legame di cooperazione che sia di reale supporto alle sfide che oggi l’Ucraina deve affrontare. La Regione Abruzzo ribadisce il proprio impegno a consolidare le relazioni internazionali e a favorire iniziative comuni che possano contribuire allo sviluppo e al benessere delle rispettive comunità. Con la guerra abbiamo accolto oltre 10.000 profughi ucraini, offrendo loro un sostegno concreto e favorendo un’inserimento armonioso nel lavoro e nelle scuole e consentendo di integrarsi nel tessuto sociale ed economico della nostra regione. Sentiamo tutti le conseguenze devastanti di questa guerra che speriamo finisca presto”.

Al termine della visita, il Presidente Marsilio ha omaggiato l’Ambasciatore con una ceramica di Castelli e un libro fotografico sull’Abruzzo, una testimonianza visiva delle bellezze naturali e culturali della regione. In segno di gratitudine e amicizia, l’Ambasciatore ucraino ha ricambiato donando un’opera rappresentativa della cultura e delle tradizioni del suo Paese.