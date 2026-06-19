Crescono le adesioni a Futuro Nazionale anche in Molise, a Isernia l’inaugurazione della sede del movimento di Vannacci

Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Vannacci Isernia 255 annuncia l’inaugurazione della nuova sede del movimento, che si terrà sabato 20 giugno alle ore 11 presso i locali di Via Marcelli n. 269 ad Isernia.

«L’apertura della sede rappresenta un importante traguardo per il movimento, in una fase di forte crescita organizzativa e politica che precede il primo Congresso Nazionale. – spiegano i responsabili locali – Nato come primo comitato di Futuro Nazionale in Molise, il gruppo di Isernia ha registrato negli ultimi mesi un costante e significativo incremento di adesioni, confermando l’interesse crescente verso il progetto politico promosso dal Generale Roberto Vannacci. La decisione di dotare il movimento di una sede fisica nasce dalla richiesta di numerosi iscritti e simpatizzanti, che hanno manifestato l’esigenza di un punto di riferimento stabile per favorire la comunicazione, il confronto e il coinvolgimento nelle attività e nei programmi nazionali di Futuro Nazionale.

La nuova sede sarà infatti un «luogo aperto agli iscritti, ai sostenitori e a tutti i cittadini interessati a conoscere le proposte del movimento e a partecipare attivamente alle iniziative politiche e culturali che verranno promosse sul territorio».

«L’inaugurazione della sede – dichiarano i promotori del Comitato Costituente – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di radicamento di Futuro Nazionale in Molise. Vogliamo offrire ai cittadini uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione, in linea con i valori e gli obiettivi che ispirano il progetto politico del Generale Vannacci».