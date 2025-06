Referendum, l’appello della sindaca Di Palma: «Un diritto e un dovere civico, recatevi ai seggi»

Cari concittadini, domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, saremo chiamati alle urne per esprimerci sul referendum nazionale. Il voto è il principale strumento con cui ciascuno di noi può far sentire la propria voce, incidendo concretamente sulle scelte che plasmeranno il futuro collettivo. È un diritto conquistato con fatica nel corso della storia — ma è anche un dovere civico che ci lega gli uni agli altri, al di là delle convinzioni personali. Per questo vi invito, con la massima convinzione, a recarvi ai seggi».

Mentre il dibattito politico nazionale si concentra sulle interpretazioni dell’astensione in relazione alla prossima tornata elettorale referendaria, l’appello a recarsi alle urne arriva da una sindaca di un piccolo centro montano dell’Appennino. Si tratta di Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione Messer Marino.

«Informatevi: dedicate qualche minuto a leggere i quesiti referendari e i materiali informativi ufficiali. L’affluenza è un segnale di salute democratica. Io personalmente voterò convintamente 5 SI! Che siate favorevoli o contrari al quesito, la scelta di esserci rafforza le istituzioni e rende più solida la nostra comunità. Confido nello spirito civico che ci contraddistingue e vi ringrazio sin d’ora per la partecipazione».