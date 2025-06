L’assessore Fangio e il capitano Giovine consegnano la Costituzione ai diciottenni di Castiglione

Avranno la possibilità di partecipare al voto, per il referendum abrogativo, per la prima volta i diciottenni di Castiglione Messer Marino che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione vigente e la tessera elettorale. A consegnare la copia della legge istitutiva e fondante dello Stato l’assessore comunale Simone Fangio, in rappresentanza della sindaca Silvana Di Palma, e il capitano dei Carabinieri, il comandante della compagnia di Atessa, Francesco Giovine.

«Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia “18 anni con la Costituzione in tasca: diventare cittadini”. – commentano dal Municipio di Castiglione Messer Marino – Un momento intenso, carico di emozioni e significati, che ha visto protagonisti i nostri neo-diciottenni, a cui abbiamo consegnato simbolicamente la Costituzione italiana e la tessera elettorale: strumenti di partecipazione, di consapevolezza e di responsabilità civile. Essere cittadini significa esserci. Sempre. Con il cuore, con la testa e con l’impegno quotidiano per il bene della comunità. Un grazie speciale va anche alle famiglie, alle forze dell’ordine, agli amministratori, ai dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo passaggio così importante per i nostri giovani. Un ringraziamento particolare all’avvocato Domenico Liberatore per la sua presenza e per il prezioso contributo offerto durante la cerimonia».