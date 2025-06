Riapre Santa Lucia Park: al via la nuova stagione estiva nel cuore verde dell’Alto Molise

Riapre ufficialmente oggi – venerdì 13 giugno – i battenti Santa Lucia Park, il parco acquatico incastonato tra i boschi dell’Alto Molise, che da oggi dà il via alla nuova stagione estiva. Relax, divertimento e natura incontaminata sono le parole d’ordine della struttura, pronta ad accogliere famiglie, giovani e appassionati di outdoor in un contesto unico e rigenerante.

A guidare la gestione del parco è Marco Di Lorenzo, maestro di nuoto e volto noto del territorio, che anche quest’anno punta su una proposta completa e ben organizzata. Il parco offre due piscine – una dedicata ai più piccoli e una per adulti – una vasta area pic-nic, un laghetto artificiale per la pesca sportiva e percorsi naturalistici per il trekking, ideali per chi cerca una giornata all’aria aperta all’insegna del benessere.

Non mancano i servizi essenziali: spogliatoi attrezzati, aree ristoro e un’organizzazione efficiente pensata per garantire comfort e sicurezza a tutti i visitatori.

Santa Lucia Park è facilmente raggiungibile dalla Trignina, con uscita consigliata Agnone-Capracotta, ed è già pronto a diventare, anche per questa estate, una delle mete più amate da chi vuole riscoprire il piacere del tempo libero immerso nella natura.

Per info e prenotazioni chiamate 347.9754151 (Marco)