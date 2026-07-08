Riclassificazione comuni montani, Ali Abruzzo: «Una forzatura miope e irrispettosa, a rischio servizi essenziali»

«E’ una scelta miope e irrispettosa delle perplessità e delle proteste avanzate da centinaia di Comuni. Basti pensare che era stata da ultimo anche l’Anci a chiedere in Conferenza unificata la sospensione del provvedimento»: è il commento di…

«E’ una scelta miope e irrispettosa delle perplessità e delle proteste avanzate da centinaia di Comuni. Basti pensare che era stata da ultimo anche l’Anci a chiedere in Conferenza unificata la sospensione del provvedimento»: è il commento di Angelo Radica, presidente dell’associazione di Comuni ALI Abruzzo, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm con il quali sono stati definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani. Dei Comuni italiani che perderanno lo status di montani ce ne sono numerosi abruzzesi.

Alessandro Paglia, direttore di ALI Abruzzo, sottolinea: «Il governo decide di forzare e andare avanti ignorando il parere contrario di centinaia di Comuni, la richiesta di Anci, il ricorso pendente al Tar del Lazio presentato da amministrazioni di tutti i colori politici. Si tratta chiaramente di una forzatura, da parte nostra continueremo a sostenere, in tutte le sedi, le legittime richieste dei Comuni. Si tratta di territori che da un giorno all’altro verrebbero privati di opportunità, incentivi e finanziamenti vitali per la coesione territoriale e persino per la sopravvivenza, con un forte rischio per i servizi essenziali come la scuola e la sanità».



Il presidente Radica dichiara: «Non si possono fare venire meno risorse senza prevedere un’alternativa, pensiamo solo al problema del dimensionamento scolastico nei piccoli Comuni. Il danno è ancora più grave perché si colpiscono aree e territori già vulnerabili. Il nostro impegno e la nostra mobilitazione cresceranno ancora di più, con l’obiettivo principale di rivedere la nuova classificazione inserendo requisiti che non siano esclusivamente basati su criteri geografici. Ne discuteremo come ALI nel meeting nazionale sulle aree interne che si terrà il 10 luglio a San Donato Val di Comino».