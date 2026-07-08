Viabilità: nuovi ponti in provincia di Chieti, appaltati lavori per oltre sette milioni di euro

Sono stati aggiudicati gli appalti per opere che interessano due ponti: il Ponte Nuovo del Sangro sulla SP 111, che congiunge i territori dei Comuni di Lanciano e Atessa, e il costruendo ponte sulla SP 133 “Torricella Peligna…

Sono stati aggiudicati gli appalti per opere che interessano due ponti: il Ponte Nuovo del Sangro sulla SP 111, che congiunge i territori dei Comuni di Lanciano e Atessa, e il costruendo ponte sulla SP 133 “Torricella Peligna – Villa Santa Maria”, che nascerà nel territorio del Comune di Pennadomo.

I fondi per la realizzazione delle due infrastrutture provengono dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 225 del 2021, con il quale sono state assegnate risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli aventi problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane. Entrambe le opere sono incluse nella delibera di Consiglio provinciale n. 33 del 28/10/2025 (“Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 2027 e relativo elenco annuale 2025 – ulteriore aggiornamento”).

Per quanto riguarda il Ponte Nuovo del Sangro, si tratta di interventi per la messa in sicurezza il cui costo ammonta a 3.300.000 euro. In merito invece al ponte sulla SP 133 “Torricella Peligna – Villa Santa Maria”, è prevista la costruzione di una nuova struttura per complessivi 3.950.000 euro. L’inizio dei lavori è previsto in autunno.

“L’aggiudicazione di due importanti appalti per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro – ha commentato il presidente Francesco Menna – rappresenta un risultato concreto e un ulteriore passo avanti nel grande programma di messa in sicurezza della rete viaria che la Provincia di Chieti sta conducendo con determinazione. Parliamo di interventi strategici per garantire sicurezza, efficienza e continuità della circolazione. Sono investimenti che testimoniano la capacità dell’ente di intercettare risorse, progettare opere complesse e trasformare i finanziamenti in cantieri e, presto, in infrastrutture moderne al servizio dei cittadini e delle imprese”.

“La sicurezza delle nostre strade – ha osservato il consigliere delegato all’attuazione del programma Arturo Scopino – rimane una priorità assoluta. Stiamo affrontando, con programmazione e responsabilità, criticità accumulate nel corso di decenni, consapevoli che ogni ponte realizzato o messo in sicurezza significa maggiore tutela per chi ogni giorno percorre la viabilità provinciale. Desidero ringraziare gli uffici tecnici della Provincia e tutti i professionisti coinvolti per il lavoro svolto, che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo amministrativo. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno affinché le opere vengano realizzate nei tempi previsti e il nostro territorio possa contare su infrastrutture sempre più sicure, efficienti e all’altezza delle esigenze delle comunità locali”.