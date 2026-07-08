‘Appennino Bike Tour’, Carovilli ospita l’evento del cicloturismo. Atteso anche un forum sullo sviluppo sostenibile

Sarà Carovilli a ospitare, venerdì 10 luglio, la tappa molisana dell’Appennino Bike Tour, il principale progetto nazionale dedicato alla promozione del cicloturismo lungo la dorsale appenninica. L’iniziativa, inserita nel Festival Appennino Bike Tour 2026, porterà nel cuore dell’Alto Molise amministratori, associazioni, operatori turistici e appassionati delle due ruote, trasformando il territorio in una vetrina delle buone pratiche legate alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione delle aree interne. La giornata prenderà il via alle 10 con l’evento pilota del progetto europeo TOURISFIT, dedicato al turismo sportivo, alla salute e all’innovazione, per poi proseguire alle 16 con la pedalata aperta a tutti lungo un percorso tra boschi, tratturi, borghi e paesaggi della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Collemeluccio-Montedimezzo-Alto Molise”. In serata, spazio al 2° Forum regionale sullo sviluppo sostenibile dell’Appennino, seguito dal concerto gratuito di Lino Rufo, Stefano ed Eugenio Saletti.

«L’arrivo dell’Appennino Bike Tour in Alto Molise rappresenta molto più di una semplice manifestazione ciclistica – afferma Andrea Cinocca, coordinatore delle iniziative –. La contemporanea presenza di un progetto europeo come TOURISFIT e del Forum sullo sviluppo sostenibile dimostra che anche le aree interne possono essere protagoniste di nuovi modelli di crescita fondati sulla qualità della vita, sulla cooperazione tra istituzioni e sulla valorizzazione del patrimonio naturale. Il nostro obiettivo è costruire una Riserva della Biosfera sempre più bike friendly, migliorando servizi, percorsi e infrastrutture, così da accogliere cicloturisti durante tutto l’anno e rafforzare l’attrattività dell’Alto Molise come destinazione del turismo lento».

L’Appennino Bike Tour sarà inoltre il filo conduttore di un intero weekend dedicato alla sostenibilità, con trekking, iniziative cicloturistiche e attività all’aria aperta che coinvolgeranno i Comuni della Riserva della Biosfera, confermando il ruolo del territorio come laboratorio di sviluppo sostenibile e promozione del patrimonio ambientale e culturale.