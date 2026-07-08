Agnonese, ecco la nuova dirigenza: esperienza, graditi ritorni e una donna alla vice-presidenza

L’Olympia Agnonese rilancia il proprio progetto sportivo con un nuovo Consiglio Direttivo chiamato a guidare il club nella stagione 2026-2027. Una stagione che segna un nuovo inizio per una delle società più rappresentative del panorama calcistico molisano, pronta a presentarsi ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza molisana.

La nuova governance è stata definita nel corso dell’assemblea straordinaria della Polisportiva, convocata il 6 luglio su iniziativa del sindaco di Agnone, Daniele Saia, con l’obiettivo di costruire una struttura organizzativa solida e capace di accompagnare il rilancio della società.

Alla guida del club è stato confermato il presidente – operaio Mario Russo. «Ripartiamo con un progetto solido e con persone che conoscono e amano questi colori», ha dichiarato Russo, sintetizzando lo spirito con cui la società affronta questa nuova fase.

Fondata nel 1967, l’Olympia Agnonese rappresenta da quasi sessant’anni molto più di una semplice squadra di calcio. È una realtà che ha accompagnato intere generazioni di agnonesi, diventando un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale. Sul terreno di gioco si sono formati atleti, mentre fuori dal campo il club ha costruito relazioni, senso di appartenenza e occasioni di aggregazione, contribuendo a mantenere vivo il tessuto comunitario di un territorio che continua a riconoscersi nei colori granata.

Proprio questa dimensione sociale costituisce uno degli elementi centrali del nuovo progetto dirigenziale, che punta a rafforzare il legame con la città con il settore giovanile, vero patrimonio della società.

Nel nuovo organigramma, Fernando Sica assume il ruolo di vicepresidente vicario e responsabile del settore giovanile, affiancato dal responsabile tecnico Giancarlo Ciolfi, dal responsabile della logistica Francesco Lomastro e dal collaboratore Fausto Cimmino. La vicepresidenza è affidata anche ad Amalia Gennarelli, mentre Giuseppe Verdile ricoprirà il triplice incarico di direttore generale, tesoriere e cassiere. Mauro Marinelli sarà il segretario della società.

Particolare attenzione viene riservata anche all’organizzazione sanitaria e logistica. Gelsomino De Vita e Franco Paolantonio guideranno l’area medica, supportati dal collaboratore infermieristico Carmine Cocucci, che sarà anche responsabile del materiale sportivo e della gestione dello spogliatoio. A Franco Marcovecchio è affidata la responsabilità delle infrastrutture e degli spogliatoi dello stadio.

L’area sportiva sarà coordinata dal direttore sportivo Massimiliano Sabelli, con il ritorno di Alessio D’Ottavio alla guida dello scouting. La comunicazione, il marketing e l’immagine del club saranno curate da Francesco Lomastro, figura che entra così a far parte del nuovo assetto organizzativo con un ruolo strategico.

Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri Aurelio Palomba, Walter Russo, Ugo Pannunzio, Emilio Catolino ed Enrico Rusi. Enrico Serafini sarà il primo magazziniere, mentre Costantino Pierdomenico e Simone Faiazza ricopriranno l’incarico di speaker ufficiali. Vittorio Sabelli sarà l’accompagnatore ufficiale della squadra. Sono stati inoltre nominati probiviri l’avvocato Giuseppe Marinelli, il dottor Franco Paolantonio e il dottor Enzo Di Pasquo.

L’obiettivo è quello di restituire stabilità e prospettiva a una società che ha scritto pagine importanti del calcio molisano e che oggi vuole continuare a essere protagonista, facendo leva su organizzazione, competenze e forte radicamento territoriale.

L’Olympia Agnonese si prepara così ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza con entusiasmo e rinnovata fiducia, consapevole che il calcio, ad Agnone, continua a rappresentare molto più di novanta minuti: è identità, tradizione e patrimonio collettivo che, dal 1967, unisce una comunità intera.