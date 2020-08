Rifiuti ed energia, fondi dal Ministero. Sopralluogo nell’Alto Vastese dell’assessore Campitelli

Nuove opportunità di investire fondi messi a disposizione dal Ministero per potenziare e implementare la raccolta differenziata, ma anche per l’economia circolare, la realizzazione di compostiere di comunità e l’attivazione di centri per il riuso.

Sono questi i motivi che hanno portato, nella mattina di oggi, l’assessore regionale Nicola Campitelli, ad effettuare un sopralluogo in alcuni comuni dell’Alto Vastese, tra i quali Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.

L’assessore regionale Campitelli con il consigliere comunale Troiano

«Una visita informale, un incontro con amministratori locali ed eletti, quello dell’assessore Campitelli, con delega all’Urbanistica e territorio, ma anche Energia e Rifiuti, per sondare il terreno, per individuare eventuali aree vocate alla realizzazione di progetti sul tema della gestione dei rifiuti, nuove opportunità che si concretizzano grazie ai fondi a disposizione. – commenta Carlo Troiano, consigliere comunale della Lega nel Comune di Schiavi di Abruzzo – In questi territori dell’entroterra nuove idee per la gestione dei rifiuti potrebbero rappresentare un valore aggiunto e contribuirebbero sicuramente a risolvere il problema dell’abbandono incontrollato di rifiuti nell’ambiente. Ringraziamo l’assessore Campitelli per l’attenzione che dimostra, ancora una volta, per le nostre realtà montane, spesso dimenticate dalla politica».