Ruba un’auto, non si ferma all’alt e causa un incidente: 22enne serbo tradotto in carcere

Nella giornata di ieri, in Torremaggiore (FG), i Carabinieri della Compagnia di Vasto (CH), coadiuvati dai colleghi della locale Stazione Carabinieri, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del Riesame di L’Aquila, nei confronti di un 22enne di origine serba, residente nella cittadina in provincia di Foggia.
L’inasprimento della misura nei confronti dell’uomo, già agli arresti domiciliari per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, è la conseguenza di quanto accaduto nelle prime ore della mattina del 15 maggio a Vasto, lungo la statale 16, quando il cittadino serbo venne sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, al volante di una lussuosa vettura, rubata poco prima nelle Marche.
Il giovane nella circostanza, dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri ad un posto di blocco, tentò di fuggire provocando subito dopo un incidente dove vennero coinvolte un’altra autovettura con due persone a bordo e la gazzella dei Carabinieri con i due militari che, pur rimanendo feriti, riuscirono comunque ad arrestarlo dopo un rocambolesco inseguimento.
L’uomo dopo le formalità di rito è stato accompagnato dal suo domicilio di Torremaggiore (FG) nel carcere di Foggia a diposizione dell’A.g. che ha emesso il provvedimento restrittivo.