Rubano merce per oltre 750 euro, due giovani rumeni tratti in arresto dai Carabinieri

Due cittadini stranieri, un 28nne ed un 31nne di origine rumena sono stati bloccati e tratti in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia nel parcheggio di un noto supermercato isernino dopo che quest’ultimi avevano rubato merce per oltre 750 euro. Sul conto dei due emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di furto aggravato in concorso.

Nel primo pomeriggio di giovedì, ai militari dell’Arma giunge una segnalazione di due soggetti stranieri dediti ai furti che si aggiravano nel centro abitato di Isernia. Immediate le ricerche da parte dei militari della sezione operativa e radiomobile della Compagnia di Isernia, che poco dopo rintracciavano e bloccavano i due proprio mentre uscivano dal supermercato. Indossavano entrambi giubbotti imbottiti con dei tagli nella parte interna, appositamente fatti in modo da poter occultare merce di vario genere, inoltre avevano con sè un carrello di generi alimentari e prodotti per la cosmesi per un totale di oltre 750 euro. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al direttore dell’attività commerciale, mentre i due sono stati portati in caserma, ove a seguito ulteriori accertamenti sono stati dichiarati in arresto.

Espletate le formalità di rito, i due sono stati dichiarati in arresto e associati alla casa circondariale di Isernia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale l’indagato potrà far valere le proprie ai sensi del c.p.p. .