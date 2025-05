Poggio Sannita,’Notte Europea dei Musei’: viaggio esperienziale a Palazzo Iacovone. Via alle prenotazioni

Nel cuore autentico del Molise, a Poggio Sannita, sabato – 17 maggio – si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, che celebra il patrimonio culturale europeo attraverso aperture straordinarie e percorsi esperienziali.

Tra i luoghi d’eccezione che aderiscono all’evento, spicca Palazzo Iacovone, un gioiello architettonico non statale Mic, riportato al suo antico splendore grazie alla visione lungimirante e alla dedizione dell’avvocato Domenico Iacovone, che ha saputo trasformare questo spazio in un punto di riferimento per la cultura, la bellezza e la memoria del territorio.

Per l’occasione, il palazzo aprirà le sue porte con una visita guidata esclusiva a lume di candela, condotta direttamente dal proprietario. Si tratta di un’immersione unica nell’Antico Frantoio Ipogeo, dove il fascino delle pietre, le atmosfere di un tempo e la luce soffusa condurranno i visitatori in un suggestivo racconto del passato. L’esperienza, pensata per un numero ristretto di soli 20 ospiti, inizierà alle ore 20 e offrirà un momento di profonda connessione con la storia e con l’identità culturale locale ed europea.

Costo della visita, 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria via whatsapp: 334.2253485 (fino a esaurimento posti). Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza autentica in un luogo rinato grazie alla passione di un vero visionario.