Rugby under 16, Quaglieri premia i giovani campioni d’Italia: «Sono un orgoglio per l’Abruzzo»

Una cerimonia di premiazione intensa ed emozionante ha reso omaggio questa mattina, nella sala stampa ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo Silone, ai giovani atleti della Rugby Experience School di L’Aquila, laureatisi Campioni d’Italia Under 16 il 2 giugno scorso, sul campo del “Mario Lodigiani” di Firenze, dopo una straordinaria finale vinta 19 a 17 contro il Valsugana Rugby Padova.

Accolti con l’Inno di Mameli tra l’orgoglio delle famiglie e l’applauso delle istituzioni, i 40 ragazzi sono stati premiati dall’assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, che ha voluto celebrare il loro successo come esempio dei valori positivi dello sport: «Abbiamo voluto fortemente questa premiazione per riconoscere pubblicamente il merito, l’impegno e la passione di questi giovani atleti – ha dichiarato Quaglieri – Hanno scritto una pagina importante per lo sport abruzzese e rappresentano un modello da sostenere: sport e studio possono e devono andare di pari passo, perché i sogni si costruiscono con sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra».

Alla cerimonia, oltre alla presidente della società Federica Aielli, al direttore tecnico Alessandro Cialone e ai tecnici Alessandro Laurenzi, Davide Di Gregorio ed Edoardo Vaggi, erano presenti anche i genitori degli atleti, testimoni entusiasti di un percorso di crescita sportiva e umana.

Presenti inoltre il presidente del Comitato Regionale Abruzzo FIR Marco Molina, il presidente del CONI regionale Antonello Passacantando e il presidente del CUS L’Aquila Francesco Bizzarri e il vice Presidente Cus L’Aquila rugby femminile e consigliere del comitato regionale Abruzzo Fir, Carla Ianni.

Questi i nomi dei ragazzi premiati:

Francesco Fallanca (capitano), Raffaele Anello, Diego Antonelli, Giuseppe Biordi Bartolomucci, Tommaso Boldrini, Bryan Buci, Ruggero Canocchi, Lorenzo Cardarelli, Samuele Cetrioli, Daniele Tommaso Ciuffetelli, Simone Pasquale Covotta, Matteo D’Addario, Diego D’Alessandro, Giuseppe D’Onofrio, Massimo D’Onofrio, Valerio Di Carlo, Alessandro Di Iorio, Matteo Di Mario, Gianmarco Di Nicola, Rocco Di Pietro, Patrizio Drago, Filippo Franceschi, Roberto Gasbarro, Gianmarco Gioia, Giacomo Graziosi, Paolo Ibi, Alessandro Marinangeli, Mattia Marozzi, Matteo Mastropietro, Daniele Morgante, Tommaso Mosca Mannucci, Matteo Naccarella, Filippo Prospero, Davide Ramazzotti, Matteo Riga, Andrea Scaramazza, Simone Scarsella, Giovanni Tattoli, Raffaele Tedeschini, Lorenzo Veseli, Said Assane Yessoufou, Luca Zimar.