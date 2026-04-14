 Loading…
martedì 14 Aprile 2026
Ultim'ora Spaccio di hashish in monopattino, denunciato un 23enne del Chietino
In evidenza

Mulattiera franata, ma il ponte Sente resta chiuso. Il vicesindaco di Belmonte: «Nessuno vuole mettere una benedetta firma»

Sta facendo da navigatore umano o da traghettatore: aspetta gli automobilisti sulla ex statale Istonia e li accompagna lungo le strade comunali secondarie di Belmonte del Sannio, quelle riattivate in somma urgenza di località Santa Maria la Noce,…

Pubblicato il

Sta facendo da navigatore umano o da traghettatore: aspetta gli automobilisti sulla ex statale Istonia e li accompagna lungo le strade comunali secondarie di Belmonte del Sannio, quelle riattivate in somma urgenza di località Santa Maria la Noce, Padule Piane e località Fonte Diana. Una viabilità alternativa che torna utile in questo momento, quando cioè la strada ex statale Istonia, la “mulattiera” è interrotta a causa di una frana.

Su quel tracciato in dissesto, questa mattina, abbiamo incontrato il vicesindaco di Belmonte del Sannio, Dalio Mastrostefano, che ha accettato di rispondere ad alcune domande de l’Eco.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento
Anas belmonte del sannio dalio mastrostefano ponte sente

Lascia un commento