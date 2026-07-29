Salvarono due bagnanti, medaglia d’argento al merito civile per due militari della Guardia costiera di Vasto

Nel corso della cerimonia tenutasi a Roma nella sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per celebrare il 161° Anniversario di istituzione del Corpo, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, assieme al Comandante generale Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, ha conferito al Sottocapo Scelto Antonio SCHIANO e al Sottocapo di 3ª Cl. Matteo PANARESE, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la Medaglia d’Argento al Merito Civile per aver dimostrato esemplare coraggio durante un soccorso accaduto il 23 agosto 2022, nelle acque antistanti località Punta Aderci.

I due militari intervenivano nei confronti di due bagnanti che a causa delle avverse condizioni meteo-marine, si trovavano in estrema difficoltà in balia delle onde e aggrappati ad un pilone del vicino trabocco.

Nonostante il forte moto ondoso e la complessità del percorso per avvicinarsi ai piloni, i militari riuscivano a raggiungerle traendole in salvo dimostrando un chiaro esempio di spirito di solidarietà e alto senso del dovere.