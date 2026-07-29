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mercoledì 29 Luglio 2026
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Servono caserme per i Carabinieri, pubblicati gli avvisi pubblici sul sito della Prefettura

Avviso pubblico di indagini esplorative di mercato per il reperimento di immobili da adibire a sedi delle caserme dei Carabinieri nei Comuni di Chieti (zona Scalo), Furci, Celenza sul Trigno, Tollo, San Vito Chietino, Casacanditella, Rapino, Orsogna, San…

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Avviso pubblico di indagini esplorative di mercato per il reperimento di immobili da adibire a sedi delle caserme dei Carabinieri nei Comuni di Chieti (zona Scalo), Furci, Celenza sul Trigno, Tollo, San Vito Chietino, Casacanditella, Rapino, Orsogna, San Giovanni Teatino (zona Sambuceto), San Salvo.

         Si comunica che sul sito internet della Prefettura di Chieti sono stati pubblicati gli avvisi pubblici inerenti alle indagini esplorative di mercato per il reperimento di immobili da acquisire in locazione per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri, all’interno degli ambiti territoriali dei Comuni di Chieti (zona Scalo), Furci, Celenza sul Trigno, Tollo, San Vito Chietino, Casacanditella, Rapino, Orsogna, San Giovanni Teatino (zona Sambuceto), San Salvo.

         Tutte le indicazioni in merito alle suddette indagini esplorative di mercato sono consultabili all’indirizzo internet https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/chieti/comunicazioni/avviso-indagini-mercato-ricerca-immobili-caserme-carabinieri

         Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 28 agosto 2026.

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