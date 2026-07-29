Finte polizze assicurative, scoperti e denunciati dai Carabinieri per il reato di truffa

I Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di due soggetti, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una cittadina del posto. L’indagine, sviluppata con…

I Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno concluso un’articolata attività investigativa che ha portato alla denuncia in stato di libertà di due soggetti, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una cittadina del posto.

L’indagine, sviluppata con metodo e attenzione ai dettagli, ha consentito ai militari dell’Arma di raccogliere elementi probatori ritenuti inconfutabili nei confronti di un uomo italiano di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine e una donna italiana di 31 anni, incensurata. I due sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

I fatti risalgono al 5 febbraio scorso, quando una donna italiana di 69 anni, residente a Spoltore, è stata indotta con artifizi e raggiri ad effettuare due bonifici bancari, rispettivamente di 274 e 185 euro, con la convinzione di acquistare polizze assicurative per la responsabilità civile auto. Un raggiro ben orchestrato, costruito facendo leva sulla fiducia e sulla necessità della vittima di adempiere ad un obbligo assicurativo.

Determinante si è rivelata l’attività investigativa condotta dai Carabinieri, che attraverso accertamenti bancari, riscontri documentali ed analisi dei flussi finanziari sono riusciti a ricostruire con precisione la dinamica della truffa e ad individuare i presunti responsabili. Un lavoro meticoloso che testimonia l’efficacia dell’azione di contrasto ai reati predatori, in particolare quelli che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di truffe perpetrate attraverso strumenti digitali e transazioni online, fenomeno in costante crescita che richiede elevata attenzione da parte dei cittadini e un continuo impegno da parte delle forze dell’ordine.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla prudenza, raccomandando di verificare sempre l’affidabilità degli interlocutori e di diffidare da richieste di pagamento sospette, soprattutto quando effettuate tramite canali non ufficiali o con modalità urgenti e pressanti.