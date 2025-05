Sanità, Asrem bandisce concorso per tre posti di Medicina interna. Diciannove i candidati

Tre posti a tempo indeterminato per dirigenti medici nella disciplina di Medicina Interna: è questo l’obiettivo del concorso recentemente bandito dall’Asrem, che ha raccolto l’adesione di ben 19 candidati. Un segnale di apertura importante per l’intero sistema sanitario regionale, ma soprattutto una concreta possibilità di salvezza per il reparto di Medicina dell’ospedale Caracciolo di Agnone, attualmente in forte sofferenza a causa del trasferimento di due medici in altre strutture.

L’auspicio unanime, in questo momento, è che almeno due dei vincitori possano prendere servizio proprio nelle corsie dell’unico presidio di area particolarmente disagiata presente in Molise, che serve un’ampia fetta di popolazione distribuita tra quattro province. Un presidio, quello agnonese, che non può permettersi ulteriori vuoti in organico: la continuità dei turni e delle attività sanitarie è ormai appesa a un filo, e l’arrivo di nuove forze mediche rappresenterebbe non solo una boccata d’ossigeno, ma una vera e propria garanzia di sopravvivenza per l’intera struttura.