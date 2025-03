Sanità: attivato il poliambulatorio di comunità, consulenze infermieristiche, fisioterapiche e ostetriche

È già attivo in Agnone il poliambulatorio specialistico di libero accesso per la comunità dell’Alto Molise che ne avesse necessità. La famosa sanità di territorio o di prossimità prende finalmente corpo. L’annuncio arriva direttamente dal Municipio di Agnone: «Si informa la cittadinanza che presso i locali dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone è attivo il Poliambulatorio di Comunità, con lo scopo di offrire, alla cittadinanza residente nell’Alto Molise, un servizio gratuito di monitoraggio e sensibilizzazione sulla salute pubblica».

L’ambulatorio offre gratuitamente consulenze infermieristiche, fisioterapiche e consulenze ostetriche in favore dei cittadini residenti in tutti i Comuni dell’Alto Molise, quelli che appunto fanno riferimento all’ambito territoriale sociale della città di Agnone. «Con un approccio empatico e professionale, – assicurano dal Comune capofila – gli infermieri di comunità si impegnano a garantire interventi mirati, volti a promuovere il benessere e la salute della popolazione».

Le attività si suddividono in servizi di primo e secondo livello, con un focus particolare sull’educazione sanitaria e le campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale. Gli interventi sono progettati per rispondere alle esigenze individuali e famigliari, con l’obiettivo di promuovere la salute dell’anziano, migliorando l’autonomia e favorendo la permanenza presso il proprio domicilio, tentando di evitare il più possibile ricoveri e degenze presso strutture sanitarie lontane dai propri affetti. «In questo modo – spiegano infatti dal Municipio – si contribuisce ad evitare il ricorso alle strutture di ricovero, garantendo un supporto continuativo e tempestivo nella gestione delle condizioni di salute del paziente anziano». L’iniziativa sarà attiva fino a settembre 2025 e per informazioni e appuntamenti è possibile recarsi presso i locali siti in Piazza Dante Alighieri n.51 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, oppure su appuntamento da concordare al numero dedicato 376.2269431 o alla mail pnrr.agnone@cooperativaassel.org.