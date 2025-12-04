Santa Barbara, monsignor Forte celebra la ricorrenza presso il comando provinciale di Chieti dei Vigili del fuoco

Questa mattina si è tenuta presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Chieti la cerimonia di onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, alla quale hanno preso parte il Prefetto Gaetano Cupello, il Sindaco Diego Ferrara e tutti i vertici delle Forze dell’Ordine, e che ha avuto inizio con l’alzabandiera accompagnato dal Canto degli Italiani.

A seguire, sono stati tributati gli onori ai Vigili del fuoco caduti in servizio con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto di Chieti sul monumento in pietra della Maiella raffigurante il martirio di Santa Barbara, contornato dal labaro del Comando dei Vigili del fuoco di Chieti e dalla bandiera dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco – Sezione di Chieti.

La cerimonia ha avuto seguito nell’aula magna del Comando provinciale con la Santa Messa in onore di Santa Barbara, presieduta da S.E. l’Arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, al termine della quale, dopo l’emozionante lettura della preghiera del Vigile del fuoco e al termine del saluto del Comando ai convenuti, è stato consegnato a Mons. Forte un omaggio a nome di tutti i Vigili del fuoco della provincia di Chieti, con sensi di gratitudine per le preziose parole espresse, in oltre venti anni di funzioni religiose officiate in onore di Santa Barbara, sul senso umanitario della missione istituzionale affidata dei Vigili del fuoco, che sono state di grande aiuto per superare i momenti più difficili.