Profumi occultati nel passeggino: fermate due rom provenienti da un campo della Campania

La Polizia di Stato di Isernia è intervenuta presso un esercizio commerciale del centro cittadino a seguito di segnalazione giunta al numero di emergenza 113, relativa a un furto consumato.

I poliziotti della Squadra Volante, quotidianamente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati, hanno immediatamente individuato e fermato due cittadine romene che, agendo in concorso, avevano appena sottratto prodotti per la cura della persona (in prevalenza profumi e cosmetici), occultandoli nel vano inferiore di un passeggino. Le due donne, dopo essersi recate verso un secondo esercizio commerciale, sono state bloccate e accompagnate presso gli uffici della Questura. La refurtiva, interamente recuperata dagli operatori, è stata successivamente restituita alla profumeria.

Nei confronti delle responsabili, provenienti dai campi rom della Campania, il Questore ha disposto l’allontanamento dalla provincia di Isernia, con divieto di ritorno nel Comune per anni tre.