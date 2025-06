Santa Lucia Park pronto alla riapertura: natura, relax e divertimento per tutta la famiglia

Immerso nella suggestiva cornice verde della vallata del Verrino, tra i boschi che separano Agnone da Castelverrino, il Parco Acquatico di Santa Lucia si prepara ad accogliere il pubblico per un’estate all’insegna del relax, del divertimento e del contatto con la natura. I lavori di manutenzione delle piscine sono ormai in dirittura d’arrivo: già dalla prossima settimana le vasche torneranno a disposizione di grandi e piccini.

Ma Santa Lucia Park, gestito dal maestro di nuoto Marco Di Lorenzo, non è solo acqua e scivoli: è un vero e proprio angolo di paradiso pensato soprattutto per le famiglie e i bambini, con spazi attrezzati dove trascorrere ore serene all’aria aperta.

L’ampia area pic-nic offre tavoli, zone d’ombra e tutto il necessario per godersi un pranzo al sacco o carne alla brace grazie alla presenza di barbecue, nel verde, mentre il laghetto dedicato alla pesca sportiva è già attivo a partire da oggi, 1° giugno, in occasione delle celebrazioni nella vicina chiesetta dedicata alla Santa siciliana, molto venerata in Alto Molise.

Facilmente raggiungibile dalla fondovalle Trignina (uscita Agnone), l’impianto, che vanta tra l’altro di un chioschetto bar e spogliatoi, resterà aperto per tutta la stagione estiva, offrendo un’alternativa naturale e accessibile in attesa della riapertura della piscina comunale in località Tiro a Segno ad Agnone.

Una meta ideale per chi desidera rigenerarsi nella quiete della natura senza rinunciare al comfort e all’intrattenimento: Santa Lucia Park è pronto a farvi vivere un’estate da ricordare.