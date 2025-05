Sasi: finisce l’era Basterebbe, i sindaci eleggono presidente Scaricaciottoli ex sindaco di Paglieta

«Con l’elezione di Nicola Scaricaciottoli si apre una nuova stagione alla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in circa 90 Comuni della Provincia di Chieti. Un rinnovamento di cui si sentiva sul territorio un forte bisogno e che l’assemblea dei sindaci ha saputo correttamente interpretare. Al neo presidente e all’intero Consiglio di amministrazione formulo, a nome personale e dell’intera giunta, gli auguri di un buon lavoro. In questi anni grazie al lavoro e all’impegno della mia Giunta regionale sono arrivati corposi finanziamenti che serviranno a migliorare la rete idrica a livello infrastrutturale e a offrire a tutti i cittadini un servizio migliore. Sono certo che il nuovo presidente saprà realizzare le opere con efficienza e rapidità, in piena sintonia e leale collaborazione con la Regione».

Lo ha dichiarato il presidente regione Abruzzo, Marco Marsilio.