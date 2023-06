Sbanda e finisce contro la barriera di protezione, conducente illeso

Nel pomeriggio di oggi usi registra un intervento dei Vigili del fuoco sulla SP 137, poco distante dall’innesto alla SS647 Bifernina. Un’automobile, per cause da accertare, sbanda finendo la sua corsa sulla barriera di protezione. Fortunatamente il conducente riesce autonomamente ad abbandonare il veicolo. Sul posto personale del distaccamento Vigili del fuoco di Termoli, 118 e Carabinieri di Larino, ciascuno per le proprie competenze. Limitazioni al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso, poi la circolazione è ripresa normalmente.

