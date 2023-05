Sbanda, esce di strada e precipita nel torrente: ferito il conducente

Incidente stradale sulla fondo valle Sinarca, in agro di Guglionesi. Una vettura, per cause in corso di accertamenti, sbanda e finisce la sua corsa in un torrente. Personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuto in soccorso del conducente rimasto ferito all’interno dell’auto incidentata. La presenza di personale medico del 118 ha permesso il trasporto del malcapitato presso il Pronto soccorso di Termoli. Per quanto di propria competenza una pattuglia di Carabinieri della locale stazione.

