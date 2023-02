Sciartilli: «Biodiversità, sentieristica e Università per il turismo lento e scientifico nell’Alto Vastese»

Biodiversità, sentieristica e partnership con le Università per rilanciare, o meglio lanciare, il turismo lento non solo a Castiglione Messer Marino, ma in tutto l’Alto Vastese, facendo rete con gli altri Comuni di zona. E’ la ricetta proposta dal consigliere comunale di Castiglione, Federico Sciartilli, con deleghe al mondo dell’associazionismo, che ha partecipato, sabato, anche in rappresentanza dell’amministrazione comunale, alla prima ciaspolata organizzata in collaborazione con il Cai di Atessa. Il consigliere comunale spiega ed elenca le potenzialità del settore turismo lento e scientifico, progetti che la maggioranza che guida il Comune di Castiglione sta realizzando in collaborazione con importanti partner quali appunto il Cai e le Università.

