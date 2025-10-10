Scompare da casa, lo trovano dentro un canale: 88enne tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi sono scattate le ricerche di un uomo di 88 anni che non dava più notizie di sé. Dopo alcune ore dal lancio dell’allarme, l’anziano è stato individuato a circa duecento metri dalla propria abitazione, sul territorio di Castelpetroso, all’interno di un canale privo d’acqua, in zona impervia.

L’intervento di recupero è stato effettuato dai Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti con la prima partenza e il furgone SAF (Speleo Alpino Fluviale), in sinergia con il personale sanitario del 118 di Isernia, che ha prestato le prime cure all’uomo.

Le operazioni si sono concluse positivamente dopo il recupero e la messa in sicurezza del malcapitato.