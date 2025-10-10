Bandiere a mezz’asta sul Municipio di Poggio Sannita, il sindaco Orlando proclama il lutto cittadino

Bandiere a mezz’asta, domani, sulle facciate del Municipio di Poggio Sannita e di tutti gli edifici pubblici. Il sindaco Giuseppe Orlando ha proclamato il lutto cittadino dopo il tragico incidente nei campi di giovedì sera che ha strappato alla vita il giovane imprenditore agricolo Lino Paoletti.

I Carabinieri ieri sera sul luogo dell’incidente

«La dolorosa notizia ha provocato immediato sgomento, dolore e incredulità in tutta la popolazione poggese, unitamente a profonda commozione. – scrive nell’ordinanza il primo cittadino Giuseppe Orlando – L’amministrazione comunale, colpita dal tragico evento, interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e sofferenza per quanto verificatosi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità poggese al dolore per la scomparsa nostro giovane concittadino, testimoniando sentita vicinanza ai suoi cari».

Per questi motivi il sindaco Orlando ha disposto il lutto cittadino nella giornata di celebrazione delle esequie, che si svolgeranno domani, sabato 11 ottobre, alle ore 15 presso la chiesa di Santa Vittoria in Poggio Sannita.