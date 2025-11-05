  • News

    • Scontro all’interno della galleria: ferita una ragazza di vent’anni trasferita in ospedale

    Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 7:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia è intervenuta sulla Strada Statale 85 “Venafrana”, all’altezza della galleria Carpino, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura.

    L’impatto, di tipo semi frontale, ha causato il ferimento della conducente dell’autovettura, una ragazza di circa vent’anni, prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata per accertamenti presso il presidio ospedaliero di Isernia.

    Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale di Isernia per i rilievi di legge e la gestione della viabilità.

    La circolazione lungo la SS85 è risultata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale.

    Le possibili cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte degli organi competenti.

    ore 9,07 +++ TRAFFICO SBLOCCATO, VIABILITA’ RIPRISTINATA +++

