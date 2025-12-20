Scontro fra un’auto e un furgone, cinque feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Questa mattina poco prima delle ore10 una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta sulla SS645 in territorio di Gambatesa per un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto tra un furgone e una utilitaria, coinvolgendo cinque persone.

La squadra intervenuta ha collaborato con il 118, intervenuto con diverse ambulanze, per immobilizzare le persone infortunate per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Gambatesa.

L’intervento, che ha anche riguardato la messa in sicurezza degli autoveicoli e della strada, è terminato.