    Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, quattro denunciati dall'Arma

    Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto dei mirati servizi di controllo straordinario del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo, appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo, nonché del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti.

    Il servizio in argomento, è stato eseguito su tutta la giurisdizione di questa Compagnia nei giorni 17 e 18 dicembre, con l’obiettivo di garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio sul territorio, al fine di prevenire fenomeni di illegalità e controllare persone e mezzi, tenendo conto del prevedibile aumento del flusso turistico sia nei piccoli centri della giurisdizione che presso le località di maggiore interesse turistico.

    L’Arma di questa Compagnia ha pertanto intensificato i controlli e i pattugliamenti, con una presenza capillare e ben visibile, al fine di innalzare la percezione di sicurezza nella comunità.
    Nel corso dei servizi, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno:
    denunciato in stato di libertà 4 persone di cui tre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed una per violazione delle prescrizioni inerenti all’obbligo di dimora;
    • eseguite 9 perquisizioni, di cui sei personali, due veicolari ed una domiciliare perquisizioni;
    • sottoposto a sequestro gr. 67 complessivi di stupefacenti (66 gr. tipo hashish e 1 gr. di cocaina);
    • controllato n. 35 soggetti sottoposti a misure cautelari domiciliari;
    • identificato n. 218 persone;
    • controllato n. 177 autovetture;
    • ritirata n. 1 patente di guida;
    • elevate n. 17 contravvenzioni al C.d.S. e contestate sanzioni per complessivi euro 11.000 circa; • controllati n. 7 esercizi commerciali;
    • impiegato n. 40 militari e n. 17 automezzi.
    Il Comando Compagnia di Termoli partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che gli stessi proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza ai residenti e ai turisti che affolleranno le località della provincia.

