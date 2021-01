Screening a Castiglione: oltre duecento test, tutti negativi, si rientra a scuola in sicurezza

«Nella prima giornata sono stati effettuati oltre 210 test, più del 70 per cento sul totale della popolazione scolastica e hanno dato tutti esito negativo».

E’ il commento del sindaco Felice Magnacca alla prima giornata di screening di massa per il Covid19 posta in essere, ieri, dal Comune di Castiglione Messer Marino in collaborazione con la locale farmacia di Cipriano Mastrangelo.

Il Governatore Marsilio con il sindaco Magnacca

Si tratta della campagna di screening massivo ideata dalla Regione Abruzzo pensata per un rientro a scuola in sicurezza dopo la parentesi delle vacanze di Natale.

I test andranno avanti anche nella giornata di oggi, quindi i numeri già confortanti forniti dal primo cittadino sono destinati ad aumentare. Il test avviene mediante il prelievo di una piccola goccia di sangue, ad opera del farmacista Cipriano Mastrangelo, e ha una attendibilità che si attesta intorno al 95 per cento. E’ totalmente gratuito perché i kit monouso sono forniti dalla Regione Abruzzo. Posso partecipare volontariamente anche i genitori degli alunni frequentanti l’istituto scolastico di Castiglione.

Francesco Bottone