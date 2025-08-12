Screening della cervice uterina: la prevenzione in Molise si fa ovunque, ma non in Agnone

Continuano le attività di prevenzione in Molise. I consultori familiari dell’ASReM promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.
Di seguito i luoghi dove è possibile accedere al servizio previa prenotazione:
CAMPOBASSO: 25 – 27- 28 Agosto dalle ore 8,30 alle 12,30 (per prenotazioni 0874 409001 tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,00)
BOJANO: 27 Agosto dalle ore 9,00 alle 13,00 (per prenotazioni 0874 752340 il martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,30)
RICCIA: 25 Agosto dalle ore 10,30 alle 13,00 (per prenotazioni il lunedì dalle ore 11,00 alle 13,30 0874 714312)
TERMOLI: 26- 27- 28 Agosto dalle ore 8,30 alle 12,30 (per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 12,30 tel. 0875 717888)
LARINO: 25- 27 Agosto dalle ore 9,00 alle 12,30 e 26- 28 Agosto dalle ore 15,00 alle 17,00 (per prenotazioni tutte le mattine dalle 9,00 alle 12,30 tel 0874 827328 oppure 0874 827329)
VENAFRO: 25- 26- 27- 28 Agosto dalle ore 9,00 alle 12,30 (per prenotazioni tutte le mattine dalle ore 9,00 alle 14,00 tel. 0865 907851)
Gli uffici per le prenotazioni resteranno chiusi nella giornata del 15 agosto 2025.