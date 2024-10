Scuolabus in fiamme, l’autista fa scendere i bambini e li mette in salvo: mezzo completamente distrutto

Alle 14,30 circa di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Termoli è stata chiamata ad intervenire nel comune di San Felice del Molise (CB) per un’autobus che ha preso fuoco.

Questo prestava servizio nel comune per il trasporto dei bambini della scuola. L’autista del mezzo ha provveduto prontamente a far scendere tutti e a metterli in sicurezza, facendoli allontanare.

Sono state spostate anche delle automobili che sostavano lì vicino e a intervento ultimato si sono riscontrati solo lievi danni ad un’abitazione adiacente. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.