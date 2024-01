Seduta di insediamento dei nuovi componenti, il Corecom Molise già al lavoro

Sotto la presidenza di Vincenzo Cimino si sono riuniti per la prima volta i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise. Nel corso della seduta è stato eletto Vice Presidente del Corecom (con 2 voti favorevoli ed un’astensione) Adriano Iannacone.

Ha partecipato alla seduta anche il Segretario generale del Consiglio regionale Claudio Iocca, nella veste di direttore del servizio supporto al Corecom e agli altri organi di garanzia.

«Insieme al vice Presidente Iannacone e al componente Cifelli – ha detto il presidente Cimino – siamo subito al lavoro per i primi adempimenti sul monitoraggio radio tv, l’aggiornamento delle testate regionali e a breve inizieremo con la legge 11/2015. Ringrazio la terna e il personale per gli impegni che affronteremo in questi anni e il comitato uscente per la preziosa opera ed i risultati conseguiti».