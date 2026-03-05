Segnalazione anonima: Polizia trova in casa 140 grammi di cocaina, arrestata 41enne del Chietino

La Polizia di Stato di Chieti nel corso dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, a seguito di segnalazione anonima, pervenuta nei giorni scorsi per mezzo dell’app “YouPol”, ha effettuato servizi mirati di osservazione di quanto indicato nei messaggi e nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto una donna di 41 anni colta nella flagranza del reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare la predetta, annoverante segnalazioni di Polizia, all’interno della propria abitazione sita nel comune teatino, deteneva circa 140 grammi di cocaina, di cui 80 dosi già confezionate e pronte per la vendita. Inoltre, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due bilancini elettronici di precisione e materiale per confezionamento, nonché un’agendina recante appunti circa l’attività di spaccio posta in essere, utile a ricostruire la filiera dei consumatori.

Dopo le formalità di rito, l’arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti è stata associata presso la Casa Circondariale di Chieti a disposizione dell’A.G. procedente, in attesa dell’udienza di convalida.

Si allega foto della sostanza stupefacente sequestrata.