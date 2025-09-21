Seicento rotoballe in fiamme, Vigili del fuoco limitano i danni. Indagano i Carabinieri

Intorno alle ore 13 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Campobasso, composta da sette unità operative e dotata di tre automezzi antincendio, è intervenuta nel Comune di Campochiaro, in prossimità del nucleo industriale, a seguito di un incendio di rotoballe depositate all’interno di un campo agricolo.

Il rogo, al momento sotto controllo, sta interessando circa seicento rotoballe di fieno e paglia.

L’intervento del personale operativo è ancora in corso ed è volto a contenere e circoscrivere l’incendio impedendo la propagazione delle fiamme ai vari mezzi agricoli parcheggiati nelle immediate vicinanze. Nel frattempo, è stato inviato sul posto personale Gos (Gruppo Operativo Speciale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso con due mezzi per il movimento terra, al fine di procedere allo smassamento del materiale bruciato, operazione fondamentale per permettere la completa bonifica e garantire la piena messa in sicurezza dell’area. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Stazione di Bojano.