Senza patente, dà false generalità agli agenti: scattano le manette

Durante il controllo si finge un’altra persona per nascondere la mancanza della patente: arrestato dalla Polizia di Stato.

Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, impiegato a supporto della Squadra Volante della Polizia di Stato, ha arrestato un 37enne che, durante un controllo, avrebbe fornito false generalità per nascondere il fatto di essere senza patente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 4 luglio, in zona San Donato a Pescara, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura. Fermato mentre era alla guida di un’auto, l’uomo avrebbe dichiarato un’identità diversa dalla propria. Le risposte evasive e il nervosismo mostrato durante il controllo hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il 37enne era sprovvisto della patente di guida e che avrebbe fornito false generalità proprio per cercare di nascondere tale circostanza. Per lui è quindi scattato l’arresto con l’accusa di falsa dichiarazione sulla propria identità resa a pubblico ufficiale.