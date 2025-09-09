Sergio Di Pietro spegne le sessanta candeline, auguri di cuore da parte della famiglia

Caro papà, in questo giorno speciale in cui compi 60 anni, ti auguriamo di cuore tanta felicità, salute e amore con le persone più care al tuo fianco. Grazie per essere sempre stato una guida sicura, un esempio di vita e il nostro porto sicuro in ogni momento. Ti vogliamo un bene immenso. Buon compleanno! E’ il messaggio che Chiara e Francesco, insieme alla mamma Fiorella, hanno inteso regalare a Sergio Di Pietro oggi, 9 settembre. A Sergio vanno gli auguri di cuore anche da parte della redazione de l’Eco online e dall’associazione del la Repubblica di Maiella.

